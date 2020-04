Família procura adolescente de 16 anos desaparecido

Kenidy Ertes Goudim , 16 anos, está desaparecido desde o último sábado (28), atualmente ele morava com o avô em Paranhos, de acordo com uma familiar ele foi visto pela última vez com um amigo e não tinha uma boa reputação na cidade.

A tia de Kenidy, Sidineia Ertes, informou que o desaparecido morava com o avô e não tinha uma reputação pois cometia furtos pela cidade, ela afirma que era costume do rapaz sair sem avisar para onde ia, mas no sábado após sair, ele nunca mais voltou.

Uma prima do rapaz revela tê-lo visto pela última vez pegando carona com uma agente de saúde da cidade, e junto com os dais havia outro jovem amigo de Kenidy.

Esse jovem chegou a ir na casa do avô do desaparecido e informou que após a carona eles se despediram e nunca mais se viram, a família já registrou o Boletim de Ocorrência mas até o momento ainda não tiveram nenhum tipo de resposta.

Sidneia pede para que qualquer pessoa que saiba algo ou tenha visto Kenidy em algum local, para entrar em conato através do 99203-7285.

