Família procura por Jefferson que desapareceu no Aero Rancho

Após brigar com a mãe, sair de casa e não ser mais visto, Jefferson Souza, 39 anos, está sendo procurado pela família. Ele foi visto pela última vez no domingo (26) pela sua mãe, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

De acordo com a esposa de Jeferson, o marido nunca tinha desaparecido ou saído sem dar informações. Ele morava junto com a esposa, a filha e sua mãe na mesma casa.

A esposa informou à reportagem que Jefferson e a mãe iniciaram uma discussão no início da noite de domingo, momento em que ela resolveu deixar os dois sozinhos e saiu resolver assuntos da igreja.

Ao voltar, a mãe informou que o filho teria pegado a moto, que ele é dono, e saído de casa. "No começo a gente pensou que ele teria ido para algum hotel esfriar a cabeça, mas ele não voltou mais”, disse a esposa de Jefferson.

A família já acionou todos os familiares de Jefferson e registraram o desaparecimento na Polícia Civil, mas até o momento não tiveram informações.

A família contou que Jefferson não possui rixas ou desentendimentos com familiares, ou conhecidos e que ele nunca foi de sair de casa, nem mesmo por algumas horas.

Qualquer notícia sobre Jefferson pode ser repassada aos números (67) 99130-7351ou (67) 98413-0135.

