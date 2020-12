Fazendeiro encontra restos mortais de vaca avaliada em R$ 60 mil

Nesta segunda-feira (30), o proprietário da fazenda Belas Artes, Carlos Jacob Wallauer, 77 anos, do município de Rio Brilhante, denunciou o furto de uma vaca leiteira, avaliada em R$ 60 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, Carlos relatou que fez uma vistoria no pasto e percebeu que a vaca em específico não estava no local. Além disso, o proprietário relatou à polícia que, durante buscas nas imediações, encontrou restos mortais do animal, provavelmente foi abatido com um tiro.

Foi visto também que o osso do animal estava cortado com um tipo de serra, possivelmente alguém que entendesse de cortes bovinos

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante e será investigado.

