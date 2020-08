Filha encontra pai morto há dias em cima de cama

Simião Pereira Da Silva, 59 anos, foi encontrado morto pela própria filha e genro, neste domingo (2), em Três Lagoas. O corpo estava em cima da cama e em estado avançado de decomposição.

De acordo com o boletim de ocorrência, o genro relata que estava na casa de sua sogra, junto com sua esposa, quando perguntou sobre o sogro, a dona da residência informou que não sabia, pois Simão estava desaparecido desde sexta-feira (31).

Com isso a filha de Simião ligou para o celular do pai e ouviu o aparelho tocar dentro do quarto onde ele dorme. O genro foi até o local e arrombou a janela encontrando o corpo do sogro em cima da cama.

Eles acionaram a Polícia Civil que foi até o local e constataram que a morte de Simião Pereira teria ocorrido há alguns dias, levando em consideração o estado de composição e cheiro que o corpo exalava.

Ao lado do corpo foram encontrados diversos remédios para pressão. A filha relatou que o pai sofria de problemas cardíacos e já tinha realizado um cirurgia no coração.

A esposa de Simião declarou que não estava em casa nos últimos dias por conta de uma briga entre o casal e também não sabia sobre o paradeiro dele, mas no boletim não é informado quando ela teria voltado ao imóvel.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Três Lagoas.

