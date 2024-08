Foragido condenado a 10 anos de prisão por tráfico é preso pela GCM em Campo Grande

Jovem, identificado como Eslley, de 22 anos, que estava foragido do sistema prisional, foi preso pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) durante o começo da tarde desta quarta-feira (28), na Avenida Senhor do Bonfim, localizada no bairro Jardim Novos Estados, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da guarda estava fazendo rondas pela região da USF Estrela Dalva quando avisou uma moto Honda, sem retrovisor e com a placa amassada, transitando pela avenida. Após checagem, os agentes verificaram que ele era foragido da justiça.

Diante da situação, ele foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde ficou à disposição da justiça para cumprir a pena.

O JD1 Notícias apurou que o homem estava foragido após ser condenado a 10 anos de prisão pelos crimes de tráfico e associação criminosa, em 2022.

Prisão anterior - Sem sorte, hoje o traficante saiu de casa usando a mesma blusa que vestia quando foi detido pela primeira vez pelo crime. Ele classificou a roupa como ‘blusa do azar’ durante a prisão.

No dia 16 de novembro de 2022, o rapaz foi preso a primeira vez depois de comprar 100 comprimidos de ecstasy. Na ocasião, outras duas pessoas, que também estão foragidas, estariam envolvidas na compra dos entorpecentes.

