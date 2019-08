Foragido da justiça é morto com oito tiros

Winter Leandro da Silva, 39 anos, foi executado com aproximadamente oito tiros, na cabeça, braço e tórax, a vítima tentou fugir, mas foi alvejado. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (15), no jardim Altos da Glória em Ponta Porã.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe de polícia de recebeu uma chamado relatando que haveria um homicídio na rua Coronel Aurelio Amaral, no local populares viram ele na porta do seu lava jato onde dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e começaram a fazer disparos contra a vítima.

Neste momento Winter provavelmente foi atingido pelos disparos pois tinha marcas de sangue na calçada. Mesmo assim a vítima conseguiu correr por volta de uns 70m, mas os pistoleiros continuaram atirando até ele cair num terreno próximo.

Segundo informações da polícia, os autores do crime fugiram. A companheira de Winter, Priscila MArques Celestino, 30 anos, disse que não sabe o que pode ter motivado o homicídio e disse que estava morando na cidade apenas três meses.

No local não há câmeras de segurança. Também foi informado por Priscila que a carteira com documentos e o aparelho celular da vítima estavam com ele no momento e sumiram do local.

Após fazer a checagem dos antecedentes criminais, a policia informou que a vitima era foragido da justiça de justiça de Ribeirão Preto, e tinha ordem de captura

O caso foi encaminha para a 2° Delegacia de Polícia de Ponta Porã.

