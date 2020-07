Foragido invade casa da mãe e a ameça de morte para conseguir dinheiro

Uma idosa de 63 anos, com medo do filho de 38 anos foi à Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) relatar que o autor a ameaçou de morte após invadir sua residência no Jardim Tarumã.



Conforme informações da polícia, por volta das 21h da noite de sexta-feira (10), o autor entrou na residência da mãe pulando o muro e começou a bater na porta.



Quando a vítima abriu a porta passou a pedir dinheiro pois sabia que a vítima era diarista e teria recebido, ainda conforme a idosa, para obter o dinheiro o filho falou 'Se você não me der o dinheiro vou te matar', o que acabou deixando a mãe muito assustada.



O autor está usando tornozeleira eletrônica, no sistema da polícia consta como evadido. A mãe tem medida protetiva em desfavor do filho contra quem já registrou outras ocorrências.

