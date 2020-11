Foram presos 39 homens durante operação na fronteira

Policiais civis e penais prenderam 39 homens, nos municípios de Corumbá e Ladário, de 19 a 23 de novembro, na Operação ÁGATA PANTANAL XIII, uma Operação interagências envolvendo a Marinha do Brasil, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal (Agentes de Execução Penal), que ocorreu em paralelo com a Operação desencadeada pelo Comando Militar do Oeste.

A Operação contou com a participação de militares do Comando do 6º Distrito Naval e de agentes dos Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização (OSPF), além do emprego de cães farejadores do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas.

Com emprego de meios navais e terrestres, foram executadas operações preventivas e repressivas pontuais, tais como patrulhamentos fluviais e terrestres; estabelecimento de postos de bloqueio e controle de estradas e de vias fluviais; revista em embarcações e veículos; cumprimento de mandado de busca e apreensão. Todas as ações foram pautadas no trabalho integrado interagência e no rigoroso respeito aos diplomas legais.

Durante a Operação, foram realizadas vistorias e ações diversas em aproximadamente 550 embarcações fluviais, veículos leves, caminhões, ônibus e vans, além da fiscalização de produtos controlados.

Como resultados tangíveis, destacam-se o cumprimento de 39 mandados, entre prisões e recaptura de evadidos. Outro resultado fruto da Operação foi a deportação de oito bolivianos do Brasil, devido à documentação ilegal. Todos foram encaminhados à Polícia Federal, no Posto de Controle Migratório Terrestre de Corumbá (Posto Esdras).

Além da missão primária de intensificar a presença do Estado na região de fronteira, a Operação promove ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e crimes ambientais, a fim de contribuir com os OSPF para a redução das ações do crime organizado e práticas ilícitas nas regiões de faixa de fronteira.

