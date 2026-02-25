Menu
Força Tática apreende 648 kg de droga na MS-162 e causa prejuízo milionário ao crime

Os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia

25 fevereiro 2026 - 08h54Vinícius Santos
Divulgação / PMMS  

Militares da Força Tática da 8ª CIPM, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, apreenderam 648 quilos de droga durante fiscalização realizada na MS-162, na terça-feira (24/2). O prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 1.296.000,00.

Segundo a Polícia Militar, durante a fiscalização foi montado um bloqueio policial com o objetivo de garantir a fluidez e a segurança do tráfego na MS-162, rota frequentemente utilizada para o transporte de produtos contrabandeados e entorpecentes.

Durante a ação, a equipe visualizou um veículo de cor escura trafegando no sentido Maracaju/Sidrolândia que realizou uma manobra brusca sobre a pista, retornando repentinamente no sentido Maracaju. Na sequência, outro veículo efetuou manobra semelhante, levantando suspeita de tentativa de evasão diante de uma possível abordagem policial.

Assim, os militares intensificaram o patrulhamento em estradas vicinais e áreas rurais próximas. Durante as buscas, em uma via vicinal nas proximidades da ponte do Rio Serrote, foram localizados dois veículos abandonados e destrancados: um GM/Vectra, de cor preta, e um Renault/Logan, também preto.

Na vistoria dos automóveis, os policiais constataram a presença de diversos fardos e tabletes de substância análoga à maconha nos porta-malas. Ao todo, foram apreendidos 648 quilos de droga, distribuídos em 37 fardos e 160 tabletes.

Os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia para as providências cabíveis. Rondas foram realizadas na região com o objetivo de localizar os responsáveis pelo transporte da droga, porém ninguém foi preso.

A PM informou ainda que o GM/Vectra apresentava danos no capô e que ambos os veículos estavam em péssimo estado de conservação. Apenas o Vectra estava com a chave na ignição, sendo necessário acionar serviço de guincho para a remoção dos automóveis até a delegacia.

O caso é investigado.

