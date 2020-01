“Fruto de integração”, diz secretário sobre queda nos índices de criminalidade

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, apresentou nesta terça-feira (14) um levantamento que mostra a diminuição nos índices de criminalidade em Mato Grosso do Sul, o que classificou como “fruto de muita dedicação, integração e investimentos que foram feitos”.

O balanço mostra 12 tipos de crimes e faz comparativo de 2019 e 2018. Os cinco melhores resultados alcançados em 2019 foram em relação aos roubos, assim tipificados: em via pública (-58,4%), seguido de morte (-44%), de veículos (-30,2%), estabelecimento comercial (-23,5%) e em residência (-18,6%).

Em seguida aparece a categoria roubo (sem especificação), com queda de 18,8%, na 6ª posição. Homicídios culposo no trânsito e doloso tiveram queda de 7,6% e 11,3%, respectivamente. Furtos caíram 7,3%; furtos em residência, 12,8%; furto em veículo, 4,2%; e feminicídio, 3,1%.

“Começamos a colher os investimentos que fizemos desde o MS Mais Seguro. E para este ano a expectativa é muito boa porque temos aporte financeiro do Fundo Nacional de Segurança Pública, das emendas de bancada, então, temos uma expectativa muito grande de entrega para 2020”, afirmou Videira.

Estiveram presentes na solenidade os comandantes da Polícia Militar, Coronel Waldir Ribeiro Acosta; da Polícia Civil, Marcelo Vargas; do Corpo de Bombeiros, Joilson Alves do Amaral; o secretário-adjunto C. Barbosa e do subdiretor do DOF, tenente coronel José Roberto.

