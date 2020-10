Funcionária denuncia servidor por abuso sexual dentro de presídio na capital

Uma jovem de 19 anos, funcionária de uma empresa terceirizada que presta serviços de limpeza dentro do Presídio Federal de Campo Grande, relatou ter sofrido assédio de um servidor público lotado no local.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na quinta-feira (29), por volta das 14h do dia anterior a vítima estava limpando o banheiro, quando Jadilson José de Andrade Araujo, 47 anos chegou e pediu para usar o local, no que a vítima pediu para ele esperar.

Neste momento Jadilson parado na porta do banheiro disse que não estava no local para fazer o uso dos sanitário, no que a vítima perguntou “então por que você veio ao banheiro ?” e o autor disse que teria descido para vê-la.

A vítima teria tentado sair de dentro do local, e foi impedida pelo autor que começou a empurra-la para dentro, passando a mão em suas partes íntimas e forçando beijos, até que a jovem começou a gritar e uma colega apareceu, momento em que o homem soltou a vítima e fingiu que estava no banheiro, dando descarga.

Após a cena a vítima ficou em um canto chorando, como detalha o b.o e na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) manifestou o desejo de representar contra o autor.

