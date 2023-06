Funcionárias acusam gerente do Carrefour de assédio sexual

O gerente operacional de uma das unidades do Carrefour no Distrito Federal, acusado por um grupo de funcionárias do supermercado de cometer assédio sexual contra elas, foi afastado das funções após se tornar alvo de investigações pela Polícia Civil. A informação foi confirmada pela empresa nesta quinta-feira (8/6).

As vítimas procuraram o Metrópoles e denunciaram as ações cometidas pelo gerente de 43 anos ao longo dos últimos dois anos. Os crimes teriam ocorrido na unidade do Carrefour no Pistão Sul, em Taguatinga.

O homem havia sido transferido para o mercado havia cerca de seis anos e, em 2021, iniciado as práticas abusivas. As ações incluíam desde falas com duplo sentido a abordagens às funcionárias com abraços pela lateral do corpo, de modo a encostar os órgãos genitais nas vítimas.

Uma das denunciantes, que não terá a identidade divulgada, trabalhava no local havia 14 anos. “Todas as vezes em que ele atendia ou fazia algum procedimento [do mercado], encostava, ficava excitado e esfregava as partes íntimas na gente. Eu não podia fazer nada, tive de aguentar. Dava nojo, mas eu não podia fazer nada. Tinha sempre de estar sorrindo e fingindo que nada acontecia”, relatou a denunciante.

Medo da retaliação:

Uma segunda vítima ouvida pela reportagem atuou no Carrefour de Taguatinga Sul por mais de 17 anos. Ela relata que todas as colegas de trabalho reclamavam dos assédios, mas não tinham coragem de denunciar, devido ao cargo exercido pelo homem e ao medo de perderem o emprego.

“Muitas das vezes, eu estava no meu setor, ele chegava e abraçava de surpresa. A gente ficava sem ação. Teve uma vez em que eu colava preços em pacotes de linguiça, e ele [o gerente operacional] foi aonde eu estava e falou assim: ‘Esta daqui é melhor, mais grossa, maior’. Ele falou levando [a intenção] para o outro lado, [de] um termo pejorativo”, detalhou a segunda vítima, em entrevista ao Metrópoles.

O outro lado:

Natural de São Paulo, casado e pai de dois filhos, o gerente destacava no perfil de trabalho a passagem por diversos setores da empresa, ao longo de 18 anos. “Tive muitas conquistas pessoais e profissionais. Sou muito grato a Deus e a minha família por tudo o que conquistei e ainda tenho a conquistar”, escreveu

Em nota, o Carrefour afirmou que afastou o gerente “para as devidas investigações”. “Reforçamos que não toleramos qualquer tipo de assédio e temos uma rigorosa política contra tais atitudes. Não encontramos denúncia em nossos canais oficiais a respeito deste caso e ressaltamos, ainda, que estamos à disposição tanto das autoridades, para prestar as informações necessárias, quanto da ex-colaboradora, para prestar acolhimento”, acrescentou.

A reportagem entrou em contato com o gerente, para pedir posicionamento diante dos crimes investigados, mas não teve retorno até a mais recente atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

