GAECO de Minas Gerais cumpre mandados contra facção em MS

Nesta quarta-feira (27), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou uma grande operação contra o Terceiro Comando Puro (TCP), uma organização criminosa com ramificações no Brasil inteiro.

Ao todo, foram expedidos 106 mandados de prisão, busca e apreensão, além de ordens judiciais de sequestro de bens no valor total de R$ 345 milhões. Esses mandados abrangem cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo. O sequestro de bens inclui contas bancárias, veículos, imóveis, investimentos e até ações e cotas de empresas ligadas aos investigados.

A operação desvendou uma rede de lavagem de dinheiro, envolvendo narcotráfico, que opera de forma complexa entre diversas pessoas físicas e jurídicas. Entre os locais de cumprimento dos mandados estão as cidades de Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Rio de Janeiro (RJ), Foz do Iguaçu (PR), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), São Bernardo do Campo (SP), Paranaíba (MS), Sinop (MT) e Britânia (GO).

Além do MPMG, participaram da operação promotores de Justiça, delegados de polícia, policiais civis e militares, além de cães farejadores e helicópteros, que ajudaram na execução dos mandados. A ação também contou com o apoio das delegacias especializadas da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), de batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além de outras forças policiais de diversos estados.

De acordo com o MPMG, a operação tem como objetivo desestruturar a facção criminosa e combater a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Novos desdobramentos são esperados conforme as investigações avançam.

