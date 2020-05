GAECO deflagra operação contra integrantes do PCC

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO-MS) deflagrou na manhã desta terça-feira (04) a “Operação Piromania”, que tem como principal objetivo prender integrantes do PCC que atuam no Mato Grosso do Sul.

Durante a operação são cumpridos 20 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Coxim, Bela Vista e Sidrolândia.

O Ministério Público (MP) revelou que além de integrar a facção criminosa, os alvos praticavam crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro.

Ainda segundo o MP, o “perfil criminoso dos alvos é tão acentuado” que eles se fotografavam queimando dinheiro do tráfico.

