Gaeco mira em corrupção na prefeitura de Bandeirantes

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GRUPO) cumpre 25 mandados de busca e apreensão em diversas cidades de Mato Grosso do Sul, na manhã desta terça-feira (2), vários agentes foram vistos na Prefeitura de Bandeirantes.

De acordo com o Ministério Público, os mandados têm como objetivo investigar crimes de peculato, fraude em licitação, falsidade e corrupção, em contratos celebrados por município com empresas para a manutenção da frota municipal, envolvendo secretarias de Educação, Agricultura e Obras.

As cidades onde a operação acontece são Bandeirantes, Campo Grande, Dourados e Presidente Venceslau (SP), a operação conta com o apoio do GARRAS, BOPE e Grupo de Choque da Polícia Militar.





