GAECO prende 17 durante “Operação Fim da Rota”

Dezessete integrantes de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região de fronteira em Mato Grosso do Sul foram presas na manhã desta terça-feira (26), durante a “Operação Fim da Rota”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

Foram cumpridos17 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão nas cidades de Ponta Porã, Rio Brilhante, Antônio João, Três Lagoas, Dourados e Uberlândia (MG).

De acordo com o Ministério Público de MS (MPMS), as investigações tiveram início com informações vindas do GAECO de Minas Gerais. O GAECO de Mato Grosso do Sul realizou as investigações e prendeu todos os membros da organização durante a operação de hoje, que contou com o apoio da Polícia Militar.

Segundo o MPMS, os líderes da organização criminosa foram mortos na semana passada em confronto com a Polícia Militar.

