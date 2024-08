Garota de programa é agredida por casal em motel de Campo Grande

A Polícia Militar foi acionada por funcionários do motel Iparacai, em Campo Grande, após eles terem ouvido gritos de socorro vindo de um dos quartos do estabelecimento.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram uma garota de programa, da casa noturna 'Enigma', que afirmou ter sido agredida por uma casal de clientes, sendo a mulher recém contratada do estabelecimento onde a vítima trabalha, e o homem desconhecido.

Após ela ter aceitado a proposta de programa do casal, eles foram para o motel, onde a dupla consumiu cocaína. Após o consumo, o casal começou a agredir a vítima com garrafas de cerveja, socos, pontapés e pedradas. A vítima correu para a frente do motel, onde a agressão foi interrompida pelos funcionários do local.

Após isso, o casal fugiu do local levando a bolsa e os documentos pessoais da garota de programa. Aos policiais, a vítima disse que chegou a ser ameaçada com uma faca pela colega de trabalho e o companheiro. Imagens da câmera de segurança do motel foram entregues à polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, onde direcionaram a vitíma para a UPA do Bairro Universitário, com hematomas no rosto, impossibilidade de abrir os olhos, sangramento no nariz, lesões nas costas, cotovelos, braços e mãos.

