GCM encontra maconha e cocaína junto com erva de tereré nos Correios em Campo Grande

A equipe Canil da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada para realizar um apoio da base central da guarda, que fazia a verificação de algumas embalagens após a suspeita de envio de drogas pelo Correios durante a manhã desta quinta-feira (29).

Depois de algumas caixas serem separadas no raio-x, elas foram submetidas a fiscalização da cachorra K9 Bella, que confirmou a presença de entorpecentes no local. Ao abrir as embalagens, os guardas encontraram 17 porções de maconha e cocaína.

As drogas tinham remetentes e destinos diferentes. O primeiro pacote havia sido enviado de Ladário para a cidade de Presidente Prudente (SP). Oito porções droga estavam escondidas em meio a um kit tereré.

O outro havia sido postado na cidade de Ponta Porã, para ser levado até Itápolis (SP) junto com duas ervas de tereré. Nesta segunda caixa, os guardas encontraram nove embalagens de entorpecentes.

Juntos, os entorpecentes pesaram quase 3,5kg e foram encaminhados para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Cão farejador participou da ação da GCM.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também