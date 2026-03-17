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PolÃ­cia

GCM prende suspeito de assediar adolescente em Ã´nibus de Campo Grande

VÃ­tima relatou que homem tocou em suas pernas durante o trajeto

17 marÃ§o 2026 - 15h38Vinicius Costa
Suspeito foi detido e encaminhado para a delegaciaSuspeito foi detido e encaminhado para a delegacia   (DivulgaÃ§Ã£o/GCM)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi detido após ser suspeito de importunar uma adolescente dentro de um ônibus do transporte coletivo em Campo Grande, durante a segunda-feira, dia 16.

Ele teria tocado nas pernas da adolescente durante o trajeto da linha 319 – Dom Antônio Barbosa. A vítima confirmou a versão e apontou o homem como autor da importunação

O caso ocorreu na região da Avenida Vereador Thirson de Almeida com a Avenida Rachel de Queiroz, e o suspeito foi contido por passageiros antes da chegada da Guarda Civil Metropolitana.

A equipe foi acionada pela Coordenadoria de Controle Operacional e Monitoramento Integrado e encontrou o homem já imobilizado no interior do coletivo.

De acordo com o relato do motorista, .

A responsável pela menor esteve no local e acompanhou a adolescente até a delegacia especializada, onde a ocorrência foi registrada.

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