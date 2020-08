Gerente de fazenda recebe mensagem sobre ‘encomenda de morte’

Depois de receber mensagens de um pistoleiro avisando sobre uma ‘encomenda de morte’, o gerente de uma fazenda da cidade de Porro Murtinho a 454 quilômetros de Campo Grande, procurou a delegacia da cidade nesta terça-feira (4).

Em depoimento, ele contou que na terça (4) no início da tarde, começou a receber mensagens de um número paraguaio, mas os áudios enviados tinham sotaque de um homem brasileiro, que teria dito que havia sido contratado pelo dono de uma fazenda para assassinar a vítima de 38 anos.

De acordo com as mensagens teria acontecido um desacerto comercial entre o pistoleiro e o fazendeiro e que ele já havia perdido R$ 20 mil, mas para cometer o crime e informar quem seria o mandante. O criminosos ainda teria pedido para o gerente realizar um depósito, no valor de R$ 6 mil.

Pouco tempo depois, vítima ainda recebeu uma imagem de um homem segurando uma pistola e no braço estava tatuado “Ludmila Violeta’. O gerente contou ao patrão o que havia acontecido e ele o orientou a procurar a polícia e fazer um boletim de ocorrência por extorsão.

