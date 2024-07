Guarda civil metropolitano é atacado por pitbull na Vila Santa Luzia

Um guarda civil metropolitano foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, para informar que fez disparos contra o chão durante a noite de segunda-feira (8), na Vila Santa Luzia, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele chegava em casa por volta das 21h, quando foi atacado pelo cachorro pitbull do vizinho, que estava solto na rua, sem supervisão alguma.

Para se defender, sem ferir o animal, ele teria efetuado dois disparos contra o chão. Diante da situação, ele optou por ir até a delegacia para relatar os fatos.

O caso foi então registrado como disparo de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também