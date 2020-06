Guarda encerra festa com 60 pessoas aglomeradas durante pandemia

Saiba Mais Polícia Toque de Recolher: 232 foram abordadas e 7 foram parar na delegacia

Uma festa com cerca de 60 participantes terminou com duas pessoas na delegacia, o "evento" descumpria o decreto municipal de toque de recolher para evitar aglomerações do tipo. A festa aconteceu em um salão no bairro Parque do Lageado em Campo Grande, na madrugada deste sábado (6).

De acordo com o boletim de ocorrência, durante a "Operação Toque de Recolher" a guarda municipal recebeu uma denuncia de uma festa que estaria reunindo dezenas de pessoas.

Ao chegarem no local, os agentes se deparam com um verdadeiro evento, reunindo cerca de 60 pessoas com som alto e bebida. Os organizadores do evento foram detidos no local e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

