Guarda municipal de folga reconhece e prende condenado por estupro em Bonito

Homem, de 49 anos, foragido da Justiça e condenado a 17 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na manhã de segunda-feira (9) na área central de Bonito após ser reconhecido por um guarda municipal que estava de folga.
O agente caminhava pela região quando identificou o suspeito, contra quem havia um mandado de prisão em aberto. Diante da situação, ele acionou a guarnição de serviço da Guarda Municipal.
A equipe se deslocou até o local, realizou a abordagem e, após consulta aos sistemas policiais, confirmou o mandado judicial.
O homem foi detido e levado ao quartel da Guarda Municipal, onde foi lavrado o termo de captura. Em seguida, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
