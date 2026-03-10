Menu
Polícia

Guarda municipal de folga reconhece e prende condenado por estupro em Bonito

Homem de 49 anos tinha mandado de prisão em aberto e foi localizado na área central da cidade.

10 março 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Suspeito foi identificado e presoSuspeito foi identificado e preso   (Divulgação/Guarda Municipal de Bonito)

Homem, de 49 anos, foragido da Justiça e condenado a 17 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na manhã de segunda-feira (9) na área central de Bonito após ser reconhecido por um guarda municipal que estava de folga.

O agente caminhava pela região quando identificou o suspeito, contra quem havia um mandado de prisão em aberto. Diante da situação, ele acionou a guarnição de serviço da Guarda Municipal.

A equipe se deslocou até o local, realizou a abordagem e, após consulta aos sistemas policiais, confirmou o mandado judicial.

O homem foi detido e levado ao quartel da Guarda Municipal, onde foi lavrado o termo de captura. Em seguida, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

