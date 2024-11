Guerra entre facções termina com dois presos e menor apreendido em Chapadão

Três foram presos por tentativa de homicídio na manhã desta sábado (16), em Chapadão do Sul.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), prendeu três envolvidos em uma tentativa de homicídio em Chapadão do Sul. Um adolescente por ser suspeito de efetuar os disparos; um homem por dirigir o veículo usado no crime; e outro por estar em possa da arma.

Também foram apreendidos uma caminhonete Toyota Hilux utilizada no crime e a arma de fogo usada.

O caso

Uma tentativa de homicídio, planejada por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) contra membros do Comando Vermelho (CV), motivada por disputas entre facções, aconteceu durante o último feriado (15).

Uma equipe da DENAR foi enviada para Chapadão do Sul para monitorar os endereços de integrantes das facções. Na noite do dia 15, um tiroteio foi registrado em uma conveniência.

Duas vítimas, ambas adolescentes, foram socorridas em estado grave e encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande. Uma delas, antes de ser entubada, identificou o menor de idade como o autor dos disparos.

Imagens de câmeras de segurança mostraram a caminhonete Toyota Hilux circulando próximo ao local do crime momentos antes do ocorrido, prática já associada a outros homicídios na região.

A equipe intensificou as buscas, localizando o adolescente na manhã do dia 16. Ele foi encontrado vestindo as mesmas roupas vistas nas gravações. Durante o interrogatório, ele confirmou a motivação relacionada à guerra entre facções.

As prisões dos outros dois envolvidos ocorreram em sequência, após o cruzamento de informações e análise do material apreendido. Os indivíduos confessaram a participação no crime diante das evidências apresentadas pela polícia.

Os detidos aguardam os desdobramentos judiciais.

