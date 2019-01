Homem ameaça ex-mulher após ver foto dela no Facebook

Após ser ameaçada pelo ex-marido depois de publicar uma foto em seu facebook e receber elogios, uma mulher de 40 anos, procurou a Polícia Civil na última sexta-feira (18), em Dourados.

A vítima contou que o ex ficou enciumado e fez ameaças, de acordo com o boletim de ocorrência. A mulher relatou que postou uma foto nas redes sociais mostrando suas tatuagens e começou a ser elogiado por amigos. O autor de 48 anos comentou que ela “iria ver com os manos dele”.

A vítima também ressaltou que estava com medo porque o ex-marido tinha uma arma quando estavam casados e dizia que era para fazer a segurança da família, mas depois da separação ele teria mostrado o armamento a ela. Depois de ver uma foto dela em uma balada o ex-marido disse ”tava até essa hora na gandaia, sua vagabunda, você não presta, já liguei para o seu pai e contei tudo para ele”.

Deixe seu Comentário

Leia Também