Homem ameaça matar criança de 9 anos para 'defender' o filho após briga em escola

Uma criança, de apenas 9 anos, foi ameaçada pelo pai de um aluno do colégio em que estuda. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (18), na cidade de Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a mãe da vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil, pois seu filho teria se sentido ameaçado e ficou com medo.

Na ocasião, o autor disse: “Da próxima vez que você mexer ou bater no meu filho, eu vou na sua casa e vou te meter bala”. Ainda assim, a mulher não sabe quem seria o homem que ameaçou o menor.

O site divulgou também que o autor já teria ameaçado o filho de 13 anos da mulher. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

