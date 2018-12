Homem ameaça policiais e acaba preso

Na manhã deste domingo (30), no centro do município de Três Lagoas, Valdir Ribeiro da Silva, 52 anos foi preso por desacato, ao ofender e ameaçar policiais militares que haviam sido chamados para atender uma ocorrência.

De acordo com relato policial, o suspeito estava embriagado e, armado com uma barra de ferro, havia ameaçado transeuntes e comerciantes do centro de Três Lagoas e os coagido a lhe dar dinheiro.

Quando avistou a chegada da viatura da Polícia Militar o suspeito tentou fugir. Os agentes o seguiram e o abordaram, e mesmo embriagado e pronunciando ‘palavras desconexas’, ele tentou resistir à revista.

“Vocês são uns arrombados, vagabundos, vou dar um tiro em vocês”, teria dito aos PMs o suspeito preso.

Os policiais relataram na delegacia que foi preciso "uso da força moderada" para colocar o homem no compartimento de presos, porém sem o uso de algemas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) como desacato.

Deixe seu Comentário

Leia Também