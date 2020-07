Homem aproveita do escuro para estuprar namorada do sobrinho

Um homem identificado apenas como Samuel de 36 anos, foi acusado de estupro pela namorada do sobrinho, após se aproveitar de uma bebedeira e do escuro na madrugada desta sexta-feira (24), para abusar da vítima de 21 anos, em uma residência no bairro Jardim Noroeste.

De acordo com a ocorrência policial, a vítima relatou aos policiais militares que estava na casa do seu namorado e juntamente com o autor passaram a noite ingerindo bebida alcoólica, e quando foram dormir, em certa altura da madrugada a jovem sentiu alguém ao seu lado.

A vítima afirma que pensou que estivesse ao lado do namorado e consentiu a relação sexual, porém, após o ato, ela passou a mão na cabeça do autor, não localizando um rabo de cavalo que seu namorado usa, momento em que percebeu se tratar de outra pessoa.

Ao perceber que foi abusada, a vítima ficou nervosa e acionou a polícia afirmando que foi estuprada, pois o autor se aproveitou do fato de estar totalmente escuro e sua compleição física ser semelhante a do sobrinho para cometer o abuso.

Na presença dos policias, Samuel prontamente negou os fatos, mas após saber que fariam um exame para comprovar o crime ele acabou confessando e alegou que realmente manteve relação sexual com a vítima, porém, com a autorização e consentimento dela que teria usado a luz do celular para identifica-lo.

A vítima foi conduzida até o posto de saúde do Bairro Nova Bahia, foi atendida e medicada, e juntamente com o namorado e o autor do abuso foram conduzidos até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A vítima ainda manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor.

