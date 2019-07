Homem comete suicídio depois de tentar matar ex-mulher

Juecy Carneiro Filgueiras, 37 anos, foi encontrado morto na segunda-feira (22), dentro de um carro nas proximidades da Unidade Educacional de Internação (UNEI), de Três Lagoas.

O homem estava sendo procurado pela polícia depois de ter tentado contra a vida da ex-mulher e de uma amiga, que não tiveram a identidade revelada. No domingo, Juecy chegou à residência onde as duas estavam e disparou contra elas. A ex-companheira foi atingida por três tiros e a amiga, por um. O estado de saúde das duas é considerado estável.

Na tarde de segunda, funcionários da prefeitura avistaram o veículo abandonado em uma área, ao se aproximar, viram o corpo de Juecy dentro e chamaram a polícia. Informações policiais apontam que ele atirou na própria cabeça, a arma usada estava dentro do carro. Apesar da evidência, somente uma perícia do Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL) poderá confirmar o suicídio. A arma encontrada no carro será periciada em Campo Grande.

Não há previsão de quando será emitido o laudo.

Deixe seu Comentário

Leia Também