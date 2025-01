Homem diz que vai matar e cortar a sogra com facão ao ser cobrado por dívida

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi ameaçada de morte e ser esquartejada pelo genro durante uma discussão na Aldeia Jaguapiru, localizada na zona rural da cidade de Dourados. O caso foi denunciado durante a manhã deste sábado (4).

Conforme as informações policiais, a vítima cedeu a casa para a filha morar com o autor em julho de 2024, com a condição de que o casal arcasse com as contas de energia. Porém, com algumas contas atrasadas, a mulher recebeu o aviso de corte.

Ela então foi ate o imóvel, para tentar entender porque as contas não estavam sendo pagas. A cobrança irritou o autor, que passou a fazer ameaças contra a sogra dizendo que a mataria e a cortaria com um facão caso a vítima voltasse ao local.

Para as autoridades, a mulher detalhou que já havia solicitado que o casal saísse da residência, mas eles não fizeram isso. Ainda em depoimento, a vítima disse que o genro tem um comportamento muito agressivo, além de ser usuário de drogas.

O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, como ameaça.

