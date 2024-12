Homem é agredido com socos e chutes e roubado por dupla na Afonso Pena

Homem, de 35 anos, foi agredido com socos e chutes e roubado por uma dupla no final da noite desta quinta-feira (5), enquanto andava pela Avenida Afonso Pena, na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava passeando pela avenida próximo a uma construção e foi abordado pela dupla, que anunciaram o assalto.

Eles pegaram a carteira do bolso do homem e passaram a desferir socos e chutes. A vítima só lembra que os dois rapazes eram de estatura média, sendo um magro e outro mais forte.

Apesar das agressões, a vítima não precisou de atendimento médico.

O caso foi registrado como roubo na delegacia de plantão.

