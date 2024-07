Homem é agredido enquanto tentava separar briga em Dourados

Um homem foi agredido na madrugada deste domingo, por volta das 4h, após tentar separar a briga do sobrinho com um desconhecido no Jardim Jóquei Clube, em Dourados.

Segundo informações do portal Dourados News, o 3º Batalhão da Polícia Militar foi acionado para verificar uma ocorrência de lesão corporal. No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestava atendimento à vítima.

O homem estava com um ferimento na cabeça, provocado por um objeto perfurocortante, provocado enquanto ele separava a briga de seu sobrinho e um desconhecido.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal dolosa.

