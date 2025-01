Homem é agredido pelo vizinho após xingar crianças no Jardim Anache

Uma briga entre vizinhos terminou com uma pessoa ferida durante a noite de domingo (19), no Bairro Jardim Anache, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Militar que foi agredido fisicamente pelo vizinho. Ao dar detalhes sobre a agressão, ele apenas informou que foi empurrado e atingido por socos e chutes, o que teria causado uma lesão no seu dedo mindinho, pulso e costas.

Em conversa com o autor, os policiais foram informados que a agressão aconteceu enquanto ele tirava satisfações com a vítima, que estava no local xingando crianças que brincavam na rua, em frente a sua residência.

Durante a conversa, o homem teria fechado o portão do imóvel, se desequilibrado e caído, ficando com os ferimentos mostrados para os militares. Ainda assim, os dois foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

