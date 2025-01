Homem é ameaçado pela ex-sogra durante briga no Guanandi II

Um homem, de 34 anos, foi ameaçado pela ex-sogra, de 48 anos, durante a manhã desta quinta-feira (23), ao buscar os filhos pequenos no Bairro Guanandi II, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ele detalhou que se separou da ex-mulher há mais de 8 meses, sendo que ficou acordado entre os dois a guarda compartilhada dos filhos, uma menina de 2 anos, e um menino de 4 anos.

Os dois seguiram bem com o acordo, sem confusão alguma, até hoje. Na manhã desta quinta, ele foi até a casa da mulher para pegar as crianças quando acabou encontrando a mãe a ex-sogra, e dando inicio a uma discussão.

Exaltada, a mulher fez ameaças dizendo: ‘Vou acabar com sua vida e com sua carreira, seu vagabundo’. Vendo a confusão, a ex-companheira do homem tomou partido ficando do lado da sua mãe.

Ela então afirmou que a vítima não veria mais as crianças, que para isso ele deveria procurar a justiça. Desta forma, o homem procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como ameaça.

