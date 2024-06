Homem é assassinado com tiro na cabeça em conveniência de Bela Vista

Renato Riquelme, de 31 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça durante a manhã de domingo (9), na cidade de Bela Vista.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estaria em uma roda de amigo, sentados em uma conveniência, quando algumas pessoas da mesa ao lado se levantaram. Na sequência, efetuaram um disparo contra a cabeça do rapaz.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, socorrendo Renato e o levando para o hospital. O rapaz morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Os fatos estão sendo investigados pela Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista.

