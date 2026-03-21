Homem Ã© assassinado em kitnet com requintes de crueldade em kitnet de Aquidauana

Um homem foi morto com extrema violência na madrugada deste sábado (21), em Aquidauana. O crime ocorreu em uma kitnet e causou comoção entre moradores da cidade.

De acordo com o site O Pantaneiro, a vítima foi identificada como Ronaldo Rodrigues dos Santos. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de vias de fato. Durante o deslocamento, os policiais receberam a informação de que havia uma pessoa morta no local.

Ao chegarem, moradores relataram, ainda assustados, que dois homens haviam matado a vítima. A suspeita é de que o crime tenha começado na rua e que o corpo tenha sido arrastado para dentro da kitnet.

No imóvel, os policiais encontraram Ronaldo caído, já sem sinais vitais, em meio a grande quantidade de sangue e com marcas de arrasto.

Ainda segundo a polícia, dois suspeitos se aproximaram da equipe apresentando sinais de embriaguez. Um deles confessou espontaneamente a autoria do crime e afirmou que ambos participaram do homicídio. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia.

Informações preliminares apontam que a vítima apresentava graves lesões no pescoço, com indícios de uso de objeto perfurocortante.

O local foi isolado para o trabalho da perícia, e equipes da Polícia Civil iniciaram as investigações para esclarecer a motivação do crime e a possível participação de outras pessoas.

O caso gerou forte repercussão na cidade, e moradores relataram choque diante da brutalidade.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m