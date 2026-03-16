Homem Ã© baleado cinco vezes e busca unidade de saÃºde de moto em Campo Grande

Homem, de 37 anos, foi baleado durante o domingo, dia 15, nas proximidades de um campo de futebol no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande. A vítima procurou atendimento por conta própria em uma unidade de saúde após ser atingida por disparos de arma de fogo.

Ele chegou conduzindo a própria motocicleta na UBS Nova Bahia. À polícia, a vítima relatou que trafegava pela via pública quando foi surpreendida por um suspeito que efetuou diversos disparos em sua direção.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem apontou um indivíduo de nome 'Maicon' como possível autor, mesma pessoa, que segundo a vítima, teria cometido o assassinato de sua irmã Patrícia.

Na unidade de saúde, foi constatado que a vítima tinha cinco perfurações, que atingiram as costas, abdômen, coxa direita, braço esquerdo e ombro esquerdo. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente, orientado e em estado estável, aguardando transferência para a Santa Casa.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram na unidade de saúde para coletar informações sobre o caso. O atentado foi registrado e será investigado como tentativa de homicídio.

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