Menu
Menu Busca segunda, 16 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Homem Ã© baleado cinco vezes e busca unidade de saÃºde de moto em Campo Grande

Ataque ocorreu nas proximidades do campo de futebol conhecido como "BuracanÃ£"

16 marÃ§o 2026 - 09h23Vinicius Costa
Vítima chegou a ser levada para o CRS Nova BahiaVÃ­tima chegou a ser levada para o CRS Nova Bahia   (DivulgaÃ§Ã£o)

Homem, de 37 anos, foi baleado durante o domingo, dia 15, nas proximidades de um campo de futebol no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande. A vítima procurou atendimento por conta própria em uma unidade de saúde após ser atingida por disparos de arma de fogo.

Ele chegou conduzindo a própria motocicleta na UBS Nova Bahia. À polícia, a vítima relatou que trafegava pela via pública quando foi surpreendida por um suspeito que efetuou diversos disparos em sua direção. 

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem apontou um indivíduo de nome 'Maicon' como possível autor, mesma pessoa, que segundo a vítima, teria cometido o assassinato de sua irmã Patrícia.

Na unidade de saúde, foi constatado que a vítima tinha cinco perfurações, que atingiram as costas, abdômen, coxa direita, braço esquerdo e ombro esquerdo. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente, orientado e em estado estável, aguardando transferência para a Santa Casa.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram na unidade de saúde para coletar informações sobre o caso. O atentado foi registrado e será investigado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Ônibus ficou com a lateral destruída em razão do acidente
PolÃ­cia
Caminhoneiro Ã© preso por causar morte de passageiros de Ã´nibus na BR-267, em Nova Alvorada
Bombeiros na frente do Hospital Regional
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© atropelada por carreta a caminho da escola em Ivinhema
O caso mobilizou as equipes dos bombeiros
PolÃ­cia
Mulher coloca fogo em roupas como repelente para mosquitos e incendeia casa em MS
Vítima foi atendida no CRS Nova Bahia
PolÃ­cia
Idoso morre ao ser abandonado em posto de saÃºde do Nova Bahia durante engasgo
Drogas estavam em meio a carga de açúcar
PolÃ­cia
DOF apreende R$ 2,4 milhÃµes em drogas escondidas em carga de aÃ§Ãºcar na MS-040
Acidente fatal aconteceu na entrada do município
PolÃ­cia
Homem morre e dois ficam feridos em acidente entre carro e Ã´nibus em Paranhos
Divulgação / PMMS
PolÃ­cia
AÃ§Ã£o da PM no Jd. Noroeste intercepta carga de cigarros contrabandeados que iria para SP
Submetralhadora utilizada pelos criminosos
PolÃ­cia
Suspeito de participar de ataque a tiros em Coxim Ã© preso com submetralhadora
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Homem tenta matar companheira asfixiada com travesseiro em AnastÃ¡cio
Banheiro - Foto: Ilustrativa / Foto: Mrsiraphol / Freepik
PolÃ­cia
Padrasto Ã© preso apÃ³s filmar enteada durante banho em Campo Grande

Mais Lidas

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítima
PolÃ­cia
Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo
Jamile está internada na Santa Casa de Campo Grande
PolÃ­cia
FamÃ­lia pede doaÃ§Ã£o de sangue para funcionÃ¡ria pÃºblica que perdeu a perna em atropelamento
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a concede medida protetiva a menina estuprada por pastor com cargo na prefeitura
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio encontra corpo em estado de decomposiÃ§Ã£o em fazenda de delegado em MS