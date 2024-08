Homem é baleado por desconhecido durante briga em conveniência do Nova Lima

Um rapaz, de 28 anos, foi baleado no pé durante uma discussão ocorrida na noite de domingo (18), em uma conveniência localizada na Rua Gualter Barbosa, região do Bairro Nova Lima, norte de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava no local quando começou a discutir com um desconhecido. Do nada, sem motivos aparentes, o autor sacou a arma e efetuou um disparo, atingindo o pé do rapaz.

Posteriormente, o homem saiu do local em um carro, com um amigo. No entanto, a vítima e as testemunhas disseram não se lembrar das características do veículo ou do autor.

Para as autoridades, o atendente da conveniência detalhou que o atirador comprou duas cervejas e pagou com uma nota de R$ 50. Ele descreveu o homem como ‘bem-apessoado’, usava roupa de boa qualidade, camisa vermelha e calça jeans, era branco e baixo.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, socorrendo a vítima e o encaminhando para a Santa Casa. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal e disparo de arma de fogo.

