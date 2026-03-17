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PolÃ­cia

Homem Ã© denunciado por importunaÃ§Ã£o sexual contra vizinha em Campo Grande

A vÃ­tima contou que estÃ¡ sendo observada pelo suspeito hÃ¡ mais de 1 ano

17 marÃ§o 2026 - 14h43Brenda Assis
Depac CentroDepac Centro  

Uma mulher de 41 anos denunciou o vizinho por importunação sexual no bairro Residencial Estrela Park, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima afirma que vem sendo assediada há cerca de um ano. Segundo o relato, o homem, que mora nos fundos da casa, envia mensagens com conteúdo sexual e ofensivo.

No domingo (15), por volta das 19h, a mulher estava no quintal quando o suspeito se aproximou e voltou a fazer comentários de cunho sexual dizendo: ‘você é uma gostosa. Quero meter em você. Se quiser, eu te pago. Quero muito te pegar’. Em seguida, ele teria abaixado as calças e mostrado o órgão genital.

A vítima disse que ficou assustada e correu para dentro da residência, mas o homem continuou com as atitudes.

Ainda conforme o registro, a mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o suspeito e informou que pretende solicitar medida protetiva.

Diante da situação, procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde os fatos foram registrados como importunação sexual. Além disso, ela foi orientada a procurar a Casa da Mulher Brasileira.

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