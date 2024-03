Homem Ã© encontrado ensanguentado e com ferimentos pelo corpo na Vila Marli

Homem, de 39 anos, foi encontrado ensaguentado e com diversos ferimentos pelo corpo que teriam sido provocados com golpes de enxada, na noite desta segunda-feira (4), na Vila Marli, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar e informou que presenciou o momento em que a vítima chegou correndo pedindo por ajuda, dizendo que foi agredido com golpes de enxada.

A Força Tática chegou a conversar com o homem, mas ele não soube dizer quem seria o agressor. A vítima estava com ferimentos na cabeça, no braço esquerdo e na panturrilha da perna esquerda.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos ainda no local e o encaminhou para a Santa Casa. A polícia chegou a realizar rondas, mas não encontrou o possível suspeito.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também