Homem é encontrado morto com tiro na cabeça em praça de Dourados

Um jovem, identificado apenas como Gabriel, foi encontrado morto com um tiro na cabeça durante a manhã desta terça-feira (23), debaixo de uma árvore Parque do Lago, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, uma testemunha caminhava pelo local nas primeiras horas da manhã, quando avistou o corpo. De imediato, a GMD (Guarda Municipal de Dourados) foi acionada para ir até o local, junto com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), responsáveis por constatar o óbito.

O corpo tinha um tiro na cabeça e estava ao lado de um revólver aparentemente calibre 38 e duas latinhas de cerveja.

Do lado de fora do parque, as autoridades encontraram um carro, que seria da vítima. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local.

O caso, a princípio, pode ser tratado como um suicídio, por conta da cena encontrada. No entanto, ele ainda será analisado.

