Idoso é atacado por enxame de abelhas e bate carro em poste de luz na MS-164

Motorista, de 61 anos, que não teve a identidade divulgada foi socorrido em estado grave após sofrer um acidente de carro, durante a noite de quarta-feira (1°), no km 119 na MS-164, em Ponta Porã.

Conforme as informações de sites locais, a vítima estava seguindo no sentido Vista Alegre a Ponta Porã em um Kia Picanto. Em determinado momento, um enxame de abelhas entrou dentro do veículo.

Esse ataque dos animais fez com que ele acabou perdesse o controle de direção e colidisse conta um poste da rede elétrica. Depois da colisão, o carro capotou e ficou completamente destruído.

A vítima foi socorrida com um TCE (traumatismo cranioencefálico), sendo encaminhado para uma unidade de saúde.

