Idosa morre ao ser agredida com lata de lixo em Amambai

Rosalina Gomes da Silva, de 62 anos, foi assassinada com uma lixeira durante a noite de quarta-feira (1°), na Avenida Pedro Manvailler, no centro da cidade de Amambai. O autor teria 25 anos e foi preso em flagrante.

Conforme o site Arena TV Cidade Crepúsculo, ela estava brigando com o autor depois de ele ter discutido com seu filho. A mulher então esfaqueou o rapaz com um canivete nas costas.

Irritado, o homem pegou um tambor de armazenar lixo e golpeou a idosa várias vezes. O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou a tentar reanimar a vítima, mas não teve sucesso.

O homem foi preso depois de ser socorrido pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também