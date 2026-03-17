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Homem Ã© encontrado morto em calÃ§ada do Centro de Campo Grande

Ele estava no local desde a noite de ontem, quando foi visto pela dona de um comÃ©rcio

17 marÃ§o 2026 - 16h24Brenda Assis

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (17), em frente a um brechó no bairro Amambai, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a informação de que havia uma pessoa caída em frente ao estabelecimento, aparentemente sem sinais vitais.

No local, a proprietária do comércio contou aos policiais que viu o homem na noite de segunda-feira (16), por volta das 20h, sentado ao lado do imóvel. Já na manhã desta terça, ao chegar para abrir o estabelecimento, encontrou o mesmo homem deitado no chão e, ao tentar acordá-lo, percebeu que ele não reagia.

A equipe constatou que a vítima estava em decúbito dorsal e sem sinais de vida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o médico de plantão confirmou o óbito no local.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil estiveram no local, e o corpo foi removido por uma funerária.

A vítima é descrita como um homem pardo, com idade estimada entre 35 e 45 anos. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

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