Homem é esfaqueado durante briga no centro de Batayporã

Homem, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueado durante a manhã de sexta-feira (15), na região central de Batayporã.

Conforme as informações do site Nova News, a vítima foi socorrida por uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, sendo levada para o pronto-socorro da cidade. No entanto, devido a gravidade do ferimento, o homem precisou ser transferido para o Hospital Regional de Nova Andradina.

As equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local dos fatos, mas não conseguiram encontrar o autor dos golpes, uma vez que ele fugiu logo após o crime. No entanto, horas depois, o homem se apresentou na delegacia.

As circunstâncias e a motivação do crime deverão ser apuradas pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também