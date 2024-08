Homem é esfaqueado na cabeça após defender filha de agressor no Centro-Oeste

Polícia Mulher mata marido enforcado com fio e tenta forjar suicídio para escapar da prisão

Uma testemunha relatou que apenas visualizou a vítima pedindo ajuda por estar ferido e que cedeu carona até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. No local onde aconteceram os fatos, os policiais encontraram gotas de sangue e uma faca, que foi apreendida.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Militar que foi defender sua filha de um agressor e que desconhece o suspeito, apenas que recebeu o golpe na cabeça e ficou ferido.

Homem, de 35 anos, precisou de atendimento médico na noite deste domingo (4), após defender a sua filha e ser esfaqueado na cabeça por um indivíduo desconhecido, na rua Palestra Itália, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

