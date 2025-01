Homem é esfaqueado pela ex-namorada no Octávio Pécora

Um homem, de 33 anos, foi esfaqueado pela ex-namorada, de 25 anos, durante a madrugada deste sábado (25), no Conjunto Residencial Octávio Pécora, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para ir até a casa onde a agressão teria acontecido. Ao chegar no local, não encontraram o homem, mas uma testemunha detalhou que ele estava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino.

No posto de saúde, o homem contou que teve seu imóvel invadido pela mulher, que armada com uma faca o atingiu algumas vezes. Por conta disso, ele teve o rompimento dos tendões do pulso esquerdo e outro corte grave no outro braço, devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa.

Os militares chegaram a fazer rondas na região, para tentar localizar a autora, mas não tiveram sucesso. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

