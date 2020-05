Homem é esfaqueado por “Ceará” no meio da rua

Saiba Mais Polícia Após um dia de monitoramento, polícia prende três por tráfico

Um homem, 31 anos, foi parar na área vermelha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Monica, após ser atingido com diversos golpes de faca nesta quarta-feira (13), em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima disse aos guardas civis que conhecia o homem que o atingiu apenas por Ceará e que essa não era a primeira vez que havia sido atacado por ele, na vez anterior a vítima teve a perna fraturada.

Na última ocorrência, onde a vítima levou as facadas, o caso ocorreu em via pública, ou seja, na rua próximo a um mercado localizado no Jardim Inápolis.

A vítima disse que registrará um boletim de ocorrência após o atendimento médico, no momento da conversa com os agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) ele estava aguardando uma ambulância para transferi-lo para uma unidade de saúde adequada para os ferimentos sofridos.

Saiba Mais Polícia Após um dia de monitoramento, polícia prende três por tráfico

Deixe seu Comentário

Leia Também