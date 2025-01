Homem é esfaqueado por desconhecido e socorrido em estado grave

Um homem, de 57 anos, precisou ser socorrido após ser esfaqueado na noite de terça-feira (28), na Aldeia Bororó, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, a vítima estava em casa quando foi atacado por um homem. Ele foi atingido por golpes de faca no rosto e na cintura. Após agredir a vítima, o autor fugiu correndo.

Ferido, o morador foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para o Hospital da Vida, onde está internado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

