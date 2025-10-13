Homem é esfaqueado várias vezes durante briga com desafeto na Mata do Jacinto

Homem, de 40 anos, foi socorrido em estado grave no começo da madrugada desta segunda-feira (13), após ser esfaqueado diversas vezes em razão de um desentendimento que teve com um desafeto, na Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu na rua José Anache, onde foram encontrados vestígios de sangue e uma faca deixada no local, aparentemente usada no crime.

A vítima havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada diretamente para a ala vermelha da Santa Casa em estado grave. Em entrevista aos policiais, o homem disse que se envolveu em uma briga com um indivíduo, mas não soube dizer o nome do agressor.

Ele foi ferido diversas vezes na confusão, sendo atingido no lado direito do pescoço, antebraço direito, costas e orelha esquerda. O quadro de saúde da vítima inspirada cuidados.

O suspeito não foi localizado até o momento. A Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar estiveram no local dos fatos para os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

